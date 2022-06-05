HOLLOW-TEAM

Начнем наше сотрудничество сегодня? :)
Убедительная просьба связаться со мной до того, как заказать у меня любую разработку. Это необходимо, чтобы мы могли обсудить нашу совместную работу
Разработка проектов более 6 лет на:
- WordPress, Opencart, OcStore, DataLife Engine, Joomla
- другие CMS по запросу
- самописный проект.
Разработка / Доработка:
- Шаблоны под WordPress, Opencart, ocStore
- модули под WordPress, Opencart, ocStore
- Скрипты под WordPress, Opencart, ocStore, DataLife Engine, Joomla
- Оптимизация Базы Данных
- Серверное кэширование
- Оптимизация TCP, TLS, HTTP/2
- Оптимизация критического пути: CSS, JS
- Оптимизация веб-шрифтов
- Оптимизация изображений
- Кэширующие заголовки
- Использование CDN