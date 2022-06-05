HOLLOW-TEAM

Дмитрий HOLLOW-TEAM

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Начнем наше сотрудничество сегодня? :)

Убедительная просьба связаться со мной до того, как заказать у меня любую разработку. Это необходимо, чтобы мы могли обсудить нашу совместную работу 

Разработка проектов более 6 лет на:

  • WordPress, Opencart, OcStore, DataLife Engine, Joomla
  • другие CMS по запросу
  • самописный проект.

Разработка / Доработка:

  • Шаблоны под WordPress, Opencart, ocStore
  • модули под WordPress, Opencart, ocStore
  • Скрипты под WordPress, Opencart, ocStore, DataLife Engine, Joomla
Оптимизация скорости загрузки сайтов используя современные подходы :

  • Оптимизация Базы Данных
  • Серверное кэширование
  • Оптимизация TCP, TLS, HTTP/2
  • Оптимизация критического пути: CSS, JS
  • Оптимизация веб-шрифтов
  • Оптимизация изображений
  • Кэширующие заголовки
  • Использование CDN