HOLLOW-TEAM

Начнем наше сотрудничество сегодня? :)

Убедительная просьба связаться со мной до того, как заказать у меня любую разработку. Это необходимо, чтобы мы могли обсудить нашу совместную работу 

Разработка проектов более 6 лет на:

WordPress, Opencart, OcStore, DataLife Engine, Joomla

другие CMS по запросу

самописный проект.

Разработка / Доработка:

Шаблоны под WordPress, Opencart, ocStore

модули под WordPress, Opencart, ocStore

Скрипты под WordPress, Opencart, ocStore, DataLife Engine, Joomla