HTML-Верстка / Адаптивная верстка сайтов

Приветствую, меня зовут Кирилл и я занимаюсь версткой сайтов любой сложности. Всегда пытаюсь сделать все ровно в срок, пунктуальность для меня много значит.

﻿Умения

HTML/JAVASCRTPT/CSS

Адаптивная верстка

Pixel Perfect

SCSS/SASS

FlexBox

GITHUB

Кроссбраузерность

Умение работы с Photoshop, Adobe XD, Figma и другое.

Гарантия

В случаи обнаружения ошибок в финальной версии сайта в течении двух недель, Я исправлю ошибки которые были не замечены бесплатно.

Контакты

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Email: [email protected]

Оплата

Webmoney WME, WMZ

Visa

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