HTML-Верстка / Адаптивная верстка сайтов
Приветствую, меня зовут Кирилл и я занимаюсь версткой сайтов любой сложности. Всегда пытаюсь сделать все ровно в срок, пунктуальность для меня много значит.
Умения
HTML/JAVASCRTPT/CSS
Адаптивная верстка
Pixel Perfect
SCSS/SASS
FlexBox
GITHUB
Кроссбраузерность
Умение работы с Photoshop, Adobe XD, Figma и другое.
Гарантия
В случаи обнаружения ошибок в финальной версии сайта в течении двух недель, Я исправлю ошибки которые были не замечены бесплатно.
Контакты
Email: [email protected]
Оплата
Webmoney WME, WMZ
Visa
Qiwi
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Портфолио
- Landify Адаптивная верстка сайта54 просмотра