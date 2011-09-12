PHP, SQL, HTML, CSS, JavaScript, XML

Знаю языки: PHP, SQL, HTML, CSS, JavaScript, ActionScript2,ActionScript3, XML

Программы: DreamWeaver CS4, Fireworks CS4, Flash CS4, PhotoShop CS4

Использую: Smarty, Dojo, YUI, SPRY

Опыт программирования на PHP и MySQL с 2004г.

Позиционирование: Web-программист, дизайнер и SEO - SMO оптимизатор.

Способен самостоятельно находить оптимальные пути решения поставленных задач, коммуникабельный, ответственный.