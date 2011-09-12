PHP, SQL, HTML, CSS, JavaScript, XML
Знаю языки: PHP, SQL, HTML, CSS, JavaScript, ActionScript2,ActionScript3, XML
Программы: DreamWeaver CS4, Fireworks CS4, Flash CS4, PhotoShop CS4
Использую: Smarty, Dojo, YUI, SPRY
Опыт программирования на PHP и MySQL с 2004г.
Позиционирование: Web-программист, дизайнер и SEO - SMO оптимизатор.
Способен самостоятельно находить оптимальные пути решения поставленных задач, коммуникабельный, ответственный.
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