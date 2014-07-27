Качественная работа за короткое время

Здравствуй дорогой заказчик!

Оставляя Вам свою заявку, я ТРЕЗВО оцениваю свои возможности, мне нет зачем брать работу, которую я не смогу выполнить. Если же у Вас возникают сомнения, что в полне вероятно, предлагаю пробный этап.

Что касается оплаты, это оговариваю во время заказа, все зависит от потраченных усилий. Но я уверенна, что работу за которую берусь выполню вовремя и качественно + высокий процент уникальности.

Еще увлекаюсь фото, поэтому задание совмещенные с фотографированием, также смогу выполнить!!!

Все условия и детали предпочитаю обсуждать по skype yanahachaturova / e-mail [email protected]

Надеюсь Вы оцените мой честный подход к работе. Спасибо, что уделили мне время!