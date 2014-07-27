HYG

Яна HYG

 
32 годаУкраина/Кропивницкий
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Качественная работа за короткое время

Здравствуй дорогой заказчик!

Оставляя Вам свою заявку, я ТРЕЗВО оцениваю свои возможности, мне нет зачем брать работу, которую я не смогу выполнить. Если же у Вас возникают сомнения, что в полне вероятно, предлагаю пробный этап.

Что касается оплаты, это оговариваю во время заказа, все зависит от потраченных усилий. Но я уверенна, что работу за которую берусь выполню вовремя и качественно + высокий процент уникальности.

Еще увлекаюсь фото, поэтому задание совмещенные с фотографированием, также смогу выполнить!!!

Все условия и детали предпочитаю обсуждать по skype yanahachaturova / e-mail [email protected]

Надеюсь Вы оцените мой честный подход к работе. Спасибо, что уделили мне время!

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Отзывы заказчиков
Reisen
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Описания на украинском
Спасибо, отличный копирайтер! Хороший украинский язык, всегда на связи:)
Спасибо за предложенную работу. Своевременная оплата,легко находить общий язык.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#858
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 5 дней
#2656