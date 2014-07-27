Качественная работа за короткое время
Здравствуй дорогой заказчик!
Оставляя Вам свою заявку, я ТРЕЗВО оцениваю свои возможности, мне нет зачем брать работу, которую я не смогу выполнить. Если же у Вас возникают сомнения, что в полне вероятно, предлагаю пробный этап.
Что касается оплаты, это оговариваю во время заказа, все зависит от потраченных усилий. Но я уверенна, что работу за которую берусь выполню вовремя и качественно + высокий процент уникальности.
Еще увлекаюсь фото, поэтому задание совмещенные с фотографированием, также смогу выполнить!!!
Все условия и детали предпочитаю обсуждать по skype yanahachaturova / e-mail [email protected]
Надеюсь Вы оцените мой честный подход к работе. Спасибо, что уделили мне время!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
9 лет назад
Спасибо, отличный копирайтер! Хороший украинский язык, всегда на связи:)
Ответный отзыв
Спасибо за предложенную работу. Своевременная оплата,легко находить общий язык.
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#858
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 5 дней
#2656