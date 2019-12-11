H_E_L_E_N_PW

Выполню заказ быстро и качественно.
Здравствуйте!
Меня зовут - Елена. Я специалист с филологическим образованием.
Опыт работы больше - 6 лет.
Работаю с текстами любой сложности, а именно:
- выполняю работу по транскрибации,
- редактирование текстов,
- создание таблиц, свод данных, работа в Word, Exel и т.д.
Работаю в Интернете:
- администрирование сайтов, наполнение сайтов информацией и т.д.
Условия сотрудничества:
- предоплата*;
- банковскую комиссию оплачиваете вы.
*50-100% в зависимости от объема и сложности работы.
- Webmoney.
- Visa, Mastercard (Сбербанк, Уралсиб).
Связь со мной:
- e-mail: [email protected].
- тел.: 8-904-079-64-79.
- личные сообщения на сайте.
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