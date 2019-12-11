H_E_L_E_N_PW

Елена H_E_L_E_N_PW

 
37 летРоссия/Омск
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Выполню заказ быстро и качественно.

Здравствуйте!

Меня зовут - Елена. Я специалист с филологическим образованием.

Опыт работы больше - 6 лет.

Работаю с текстами любой сложности, а именно:

- выполняю работу по транскрибации,

- редактирование текстов,

- создание таблиц, свод данных, работа в Word, Exel и т.д.

Работаю в Интернете:

- администрирование сайтов, наполнение сайтов информацией и т.д.

Условия сотрудничества:

  • предоплата*;
  • банковскую комиссию оплачиваете вы.

    *50-100% в зависимости от объема и сложности работы.

Способы оплаты*:

  • Webmoney.
  • Visa, Mastercard (Сбербанк, Уралсиб).
*Яндекс.Деньги, PayPal - не принимаю.

Связь со мной:

  • e-mail: [email protected].
  • тел.: 8-904-079-64-79.
  • личные сообщения на сайте.
Буду рада с вами сотрудничать, обращайтесь!