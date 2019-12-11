H_E_L_E_N_PW

Выполню заказ быстро и качественно.

Здравствуйте!

Меня зовут - Елена. Я специалист с филологическим образованием.

Опыт работы больше - 6 лет.

Работаю с текстами любой сложности, а именно:

- выполняю работу по транскрибации,

- редактирование текстов,

- создание таблиц, свод данных, работа в Word, Exel и т.д.

Работаю в Интернете:

- администрирование сайтов, наполнение сайтов информацией и т.д.

Условия сотрудничества:

предоплата*;

банковскую комиссию оплачиваете вы. *50-100% в зависимости от объема и сложности работы.

Webmoney.

Visa, Mastercard (Сбербанк, Уралсиб).

*Яндекс.Деньги, PayPal - не принимаю.

Связь со мной: