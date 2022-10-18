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Приветствую всех на своей странице.

Меня зовут Владислав. Если вам требуеться профессиональная обработка изображений , то вы попали в нужное место. Начиная с 2019 года занимаюсь обработкой портретов людей , коллажированием, заменой цвета различных изделий(одежда, автомобили, техника), удалением лишних обьектов или людей из фото, заменой фонов, обработкой портретов на памятники, и выполняю еще много других операций.

Учитывая что ретушь , помимо технических навыков, требует еще и креативного подхода к делу, то на первый взляд может показаться невозможным , решить ту или иную задачу. В этой связи приглашаю к обсуждению вашей задачи в переписке, где я в полной мере проконсультирую вас по возникшим вопросам, и дам обратную связь по возможности реализации вашего проекта.

Желаю всем хорошего настроения и удачи.