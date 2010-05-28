Разработка прикладного и системного ПО.

Языки: C# (отлично), Delphi (хорошо), C++(знаком), T-SQL(хорошо), JavaScript(хорошо), PHP(знаком)

СУБД: SQLite, MS SQL 2005/2000, Access 2003, MySQL 5, FireBird 2.1

IDE: VS2008/2005/2003, Borland Delphi 7, Borland Delphi 2005

Навыки: фундаментальные основы ООП, XML, Multithreading, Sockets, POP3/SMTP, WinForms, CustomControls, DataSet, MDI, WPF, I/O, Registry, работа с архивами, разработка служб Windows, Windows Installer, ASP.NET 2.0/3.5, AJAX, глобализация/локализация, DHTML, CSS, Crystal Reports, DevExpress components, WCF...

Прикладные программы: SVN (TortoiseSVN), Adobe Photoshop, Flash, …

Воинская обязанность: имеется военный билет (не годен)

Личные качества: быстро учусь новому, терпимость, ответственность, коммуникабельность, опыт работы в команде, имеется опыт удаленной работы (планирование расписания, сдача отчета и т.п.), люблю писать качественный и простой код, ...

На данный момент больше интерисует опыт.