Привет, меня зовут Максим и я начинающий фрилансер. Специализируюсь на дизайне (Баннеры, визитки, веб-дизайн), перевод и набор текстов. Так же есть знание фотошопа и фигмы.

Готов обсуждать с вами детали вашего заказа и приступать к работе ; )

Вот несколько примеров моих возможностей:

Дизайн мобильного приложения:

https://www.figma.com/file/qa63smdvoZs1tUKjmTVqtv/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F?node-id=0%3A1

Дизайн лендинга:

https://www.figma.com/file/vWJ6DIzfZxo0Tac1zc1VRl/landing-page?node-id=0%3A1

Дизайн сайта визитки:

https://www.figma.com/file/cSS5iQ5BTtBYE5GYyWdMeq/%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2-

%D0%92%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%90?node-id=0%3A1

Дизайн корпоративного сайта:

https://www.figma.com/file/016xcdBr6duH7RyxZ3aBPU/%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2?node-id=0%3A1

Все ваши вопросы можно обсудить в дальнейшем. Хорошего дня!