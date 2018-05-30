Hachabala

Артём Hachabala

 
42 годаУкраина/Мелитополь
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Качественная HTML-верстка макетов любой сложности.

Если вам нужна качественная верстка - вы попали по адресу! Опыт разработки сложных, красивых, нетривиальных макетов более 17 лет.

Мои навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery, javascript
  • SASS/ SCSS
  • LESS
  • БЭМ
  • GIT
  • Bootstrap 3/4
  • Parallax scrolling
Мои услуги при работе над Вашими макетами:

  • Кроссбраузерность (всегда проверяю работу в различных браузерах)
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка / верстка email
  • Адаптивная (responsive) верстка сложных интерфейсов, обожаю Flexbox
  • PixelPerfect соответствие макету
  • Sprites, адаптация изображений, анимация CSS/JS
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google webfonts)
  • Аккуратный, логичный, структурированный код
  • Соблюдение стандартов W3C
  • Адаптация / редактирование / внедрение любых плагинов
  • Комментарии (при необходимости)
Работаю с Photoshop, Illustrator, Sketch, в наличии Mac и PC. При необходимости тестирование html-верстки на реальных устройствах Apple/Android.

Обо мне:

Всегда делаю свою работу качественно с соблюдением сроков. Постоянно на связи с 9:00 до 20:00 по МСК.

Некоторые мои работы можно посмотреть "вживую" на сайте-портфолио htmlcoder.net

Если Вы дочитали до этого места и хотите работать со мной - приглашаю Вас обсудить детали:

Skype: Hachabala

Email: [email protected]

Telegram: Hachabala

JavascriptAndroidHTMLCSSBootstrapjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
sagdiv
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Доработки для проекта modern-okna.ru
Исполнитель, задал нужные вопросы уточнения. То что я не знал, он сам поковырялся и разобрался. Работа была выполнена в срок. Я остался доволен. Рекомендую.
Отличный заказчик! Четкая, расписанная постановка задачи, постоянно на связи, моментальная оплата! Приятно работать с Даниэлом, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
$15/час
от $15от 1 дня
#970
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#3360