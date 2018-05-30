Качественная HTML-верстка макетов любой сложности.
Если вам нужна качественная верстка - вы попали по адресу! Опыт разработки сложных, красивых, нетривиальных макетов более 17 лет.
Мои навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery, javascript
- SASS/ SCSS
- LESS
- БЭМ
- GIT
- Bootstrap 3/4
- Parallax scrolling
- Кроссбраузерность (всегда проверяю работу в различных браузерах)
- Блочная фиксированная / резиновая верстка / верстка email
- Адаптивная (responsive) верстка сложных интерфейсов, обожаю Flexbox
- PixelPerfect соответствие макету
- Sprites, адаптация изображений, анимация CSS/JS
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google webfonts)
- Аккуратный, логичный, структурированный код
- Соблюдение стандартов W3C
- Адаптация / редактирование / внедрение любых плагинов
- Комментарии (при необходимости)
Обо мне:
Всегда делаю свою работу качественно с соблюдением сроков. Постоянно на связи с 9:00 до 20:00 по МСК.
Некоторые мои работы можно посмотреть "вживую" на сайте-портфолио htmlcoder.net
Если Вы дочитали до этого места и хотите работать со мной - приглашаю Вас обсудить детали:
Skype: Hachabala
Email: [email protected]
Telegram: Hachabala
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$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
6 лет назад
Исполнитель, задал нужные вопросы уточнения. То что я не знал, он сам поковырялся и разобрался. Работа была выполнена в срок. Я остался доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкая, расписанная постановка задачи, постоянно на связи, моментальная оплата! Приятно работать с Даниэлом, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Веб-программирование
1 отзыв
$15/час
от $15от 1 дня
#970
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#3360