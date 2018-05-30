Качественная HTML-верстка макетов любой сложности.

Если вам нужна качественная верстка - вы попали по адресу! Опыт разработки сложных, красивых, нетривиальных макетов более 17 лет.

Мои навыки:

HTML5, CSS3, jQuery, javascript

SASS/ SCSS

LESS

БЭМ

GIT

Bootstrap 3/4

Parallax scrolling

Кроссбраузерность (всегда проверяю работу в различных браузерах)

Блочная фиксированная / резиновая верстка / верстка email

Адаптивная (responsive) верстка сложных интерфейсов, обожаю Flexbox

PixelPerfect соответствие макету

Sprites, адаптация изображений, анимация CSS/JS

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google webfonts)

Аккуратный, логичный, структурированный код

Соблюдение стандартов W3C

Адаптация / редактирование / внедрение любых плагинов

Комментарии (при необходимости)

Работаю с Photoshop, Illustrator, Sketch, в наличии Mac и PC. При необходимости тестирование html-верстки на реальных устройствах Apple/Android.

Обо мне:

Всегда делаю свою работу качественно с соблюдением сроков. Постоянно на связи с 9:00 до 20:00 по МСК.

Некоторые мои работы можно посмотреть "вживую" на сайте-портфолио htmlcoder.net

Если Вы дочитали до этого места и хотите работать со мной - приглашаю Вас обсудить детали:

Skype: Hachabala

Email: [email protected]

Telegram: Hachabala