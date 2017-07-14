Студия "Hacoc Pictures" может Вам предложить:

Обработку фотографий.

Видео монтаж.

Видео презентации.

Создание печатных рекламный материалов (листовки, коллажи, баннеры, постеры, плакаты и прочее).

Работу с графическими пакетами Adobe.

От и до фирменный дизайн.

Создание и запись музыки.

Редактирование аудио файлов.

Игровое 3D моделирование.

3D дизайн интерьеров/экстерьеров.

Работаем в программах: 3Ds Max, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premier Pro, Adobe Audition, Fl Studio, Pro Tools, а также в сопутствующих им плагинах и программах.

Опыт работы:

От 3-ех до 5-и лет.

Дополнительная информация:

Возможность командировок: нет.

О себе: Умеем коллективно решать сложные и комплексные задачи.

Стремимся к совершенству в результате работы.

Высокий уровень ответственности и креатива.

P.S.

Ваши: Дмитрий, Радион, Иван, Ислам, Олег, Петр.

Мы — студия "Hacoc Pictures".