Студия "Hacoc Pictures" может Вам предложить:
Обработку фотографий.
Видео монтаж.
Видео презентации.
Создание печатных рекламный материалов (листовки, коллажи, баннеры, постеры, плакаты и прочее).
Работу с графическими пакетами Adobe.
От и до фирменный дизайн.
Создание и запись музыки.
Редактирование аудио файлов.
Игровое 3D моделирование.
3D дизайн интерьеров/экстерьеров.
Работаем в программах: 3Ds Max, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premier Pro, Adobe Audition, Fl Studio, Pro Tools, а также в сопутствующих им плагинах и программах.
Опыт работы:
От 3-ех до 5-и лет.
Дополнительная информация:
Возможность командировок: нет.
О себе: Умеем коллективно решать сложные и комплексные задачи.
Стремимся к совершенству в результате работы.
Высокий уровень ответственности и креатива.
P.S.
Ваши: Дмитрий, Радион, Иван, Ислам, Олег, Петр.
Мы — студия "Hacoc Pictures".