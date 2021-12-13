Продающий веб-дизайн по доступной цене!
Привет!
Создаю дизайн сайтов, который будет привлекать клиентов и радовать глаз)
Основные направления деятельности:
- Дизайн сайтов
- Создание сайтов под ключ (разработка сайта с нуля до результата)
- Версткой сайтов
- Установкой на различные системы управления
- Аудитом
- Написанием текстов для сайта или поста в соц. сети
Выбирая работу со мной Вы получите:
- Отличный дизайн, учитывающий ваши пожелания и потребности клиентов
- Соблюдение сроков
- Приятное общение)
Написать мне можно:
Почта: [email protected]
Telegram: HaDDoCk_WD
логин Skype: ive:.cid.bebb96412d872ee5
VK: ttps://vk.com/id212480301
Всегда на связи)
Портфолио
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