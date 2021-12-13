Продающий веб-дизайн по доступной цене!

Привет!

Создаю дизайн сайтов, который будет привлекать клиентов и радовать глаз)

Основные направления деятельности:

Дизайн сайтов

Создание сайтов под ключ (разработка сайта с нуля до результата)

Также могу помочь с:

- Версткой сайтов

- Установкой на различные системы управления

- Аудитом

- Написанием текстов для сайта или поста в соц. сети

Выбирая работу со мной Вы получите:

Отличный дизайн, учитывающий ваши пожелания и потребности клиентов

Соблюдение сроков

Приятное общение)

Если вам нужен красивый и продающий сайт и приятное общение - обязательно свяжитесь со мной)

Написать мне можно:

Почта: [email protected]

Telegram: HaDDoCk_WD

логин Skype: ive:.cid.bebb96412d872ee5

VK: ttps://vk.com/id212480301

Всегда на связи)