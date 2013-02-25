Помощник SEO-оптимизатора/Контент-менеджер

Ищу работу помощника SEO-оптимизатора или контент-менеджера, на удаленке, на полный рабочий день.

Опыт работы в SEO более года.

Профессиональные знания:

Внутренняя оптимизация сайтов;

Принципы работы поисковых систем;

Создание семантического ядра;

Грамотная закупка ссылок на популярных биржах (Sape, GGL, Miralinks и др.);

Ручная и автоматическая модерация ссылок (Плагинами RDS, Winka и др.);

Работа с движками MODx, Joomla, Bitrix, WordPress, DruPal

Чем готов заниматься:

Внутренняя оптимизация (начиная от размещения статей, прописывания тегов title, h1 и.т.д, перелинковка);

Создание и ведение рекламных кампании в Яндекс.Директ и Google.Adwords;

Создание правильного семантического ядра (в том числе с помощью программы keycollector);

Создание ТЗ копирайтерам, контроль исполнения и размещение готовых текстов на сайте.