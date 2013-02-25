Ищу работу помощника SEO-оптимизатора или контент-менеджера, на удаленке, на полный рабочий день.
Опыт работы в SEO более года.
Профессиональные знания:
Внутренняя оптимизация сайтов;
Принципы работы поисковых систем;
Создание семантического ядра;
Грамотная закупка ссылок на популярных биржах (Sape, GGL, Miralinks и др.);
Ручная и автоматическая модерация ссылок (Плагинами RDS, Winka и др.);
Работа с движками MODx, Joomla, Bitrix, WordPress, DruPal
Чем готов заниматься:
Внутренняя оптимизация (начиная от размещения статей, прописывания тегов title, h1 и.т.д, перелинковка);
Создание и ведение рекламных кампании в Яндекс.Директ и Google.Adwords;
Создание правильного семантического ядра (в том числе с помощью программы keycollector);
Создание ТЗ копирайтерам, контроль исполнения и размещение готовых текстов на сайте.