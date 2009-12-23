Профессиональное Высокохудожественное и Технически-грамотное проектирование

Если Вы хотите получить конкурентноспособный продукт с совмещением в нем высокого уровня Эстетики и Технологии, обращайтесь! Я буду рад помочь Вам оценить и раскрыть в полной мере все достоинства Вашего проекта!

Немного о себе: закончил ВУЗ МГХПУ им.С.Г.Строганова (Факультет Промышленного Дизайна, кафедра "Транспортный дизайн").

Много работал в различных областях промышленного проектирования, таких как бытовой дизайн, транспортный дизайн,автотюнинг,авиационный дизайн и многих других.

В настоящее время веду дизайнерскую деятельность в нескольких различных направлениях:

1.Промышленные дизайн-разработки.

2.Графический дизайн.

3.Архитектурный и интерьерный дизайн и визуализация.

В работе применяю широкий круг ПО. Что касается трёхмерной промышленной графики, то здесь предпочитаю использовать инженерные СAD-системы, такие как CATIA,Unigraphics,IcemSurf,Rhinoceros,а так же продукты Alias Studio, поскольку они обеспечивают необходимое оптимальное соотношение - качество/скорость исполнения работы.

Для работы с Архитектурой и Интерьером использую 3DS MAX,подключаемый рендер-модуль V-RAY, а также программы SketchUp,Autocad.

При работе с ручной графикой использую стандартные программы, такие как СorelDraw, Photoshop, Illustrator и многое другое.

СХЕМА МОЕЙ РАБОТЫ:

1. Коммерческое предложение.

2. Чтобы обезопасить себя от возможного нежелательного участия в "тендере", организованном непорядочным заказчиком, я беру предоплату 50% ( ПРЕДОПЛАТА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!).По желанию клиента предоставляю официальную документацию.

3. Я делаю 2-3 предпроектных черновых варианта с учётом всех требований и пожеланий заказчика. После утверждения клиентом одного из вариантов, он последовательно доводится до состояния чистового проекта.

4. Полная оплата - сдача проекта.

С КЕМ Я НЕ РАБОТАЮ: (цитаты форумчан, совпадающие с моими мыслями.):

1. С "десятыми" посредниками, которые, действуя по принципу испорченного телефона, не понимают, что нужно заказчику и не владеют бюджетом проекта.

2. С заказчиками, которые не понимают смысла дизайн-проектирования, и просто решили поэкспериментировать, в следствие чего не видят смысла адекватно оплачивать работу.

3. С индивидуумами, праздно интересующимися ценой, проводящими маркетинговые исследования,любителями разводить пустые разговоры.

ТЕКСТ НАХОДИТСЯ В ДОРАБОТКЕ.