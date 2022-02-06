Halilhalil

Меня зовут Халиль, я директорог по контекстной рекламе (Яндекс Директ) и РСЯ.
Прошёл обучение у Дарьи Переверзевой, есть сертификат.
Готов настроить контекстную рекламу для бизнеса на поиске и в рекламных сетях Яндекса.
ГАРАНТИРУЮ:
-вовлечённость в ваш проект
-клиентоориентированность
-стремление к поставленным целям
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТ РАБОТЫ СО МНОЙ?
-увеличение числа новых целевых клиентов (ваш сайт будут посещать не все подряд, а лишь те, кому необходимы ваши услуги или товар);
-возврат потенциальных клиентов, которые посещали сайт и не купили;
-вывод новой продукции на рынок и увеличение узнаваемости вашего бренда;
МОИ НАВЫКИ В ЯНДЕКС ДИРЕКТ:
-Проведение предпроектного исследования
-Анализ целевой аудитории
-Анализ конкурентов
РАЗРАБОТКА СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА:
-Подбор масок Подготовка карты слов.
-Сбор (парсинг) очистка и группировка семантики
СОЗДАНИЕ РЕКЛАМНЫХ КРЕАТИВОВ:
-Создание объявлений
-Копирайтинг
-Дизайн
НАСТРОЙКА АНАЛИТИКИ:
-Технический анализ
-Настройка Яндекс Метрики
НАСТРОЙКА РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ:
-Загрузка,настройка и запуск кампании
-Прохождение модерации
Буду рад с вами сотрудничать!