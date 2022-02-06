Halilhalil

Настрою контекстную рекламу

Меня зовут Халиль, я директорог по контекстной рекламе (Яндекс Директ) и РСЯ.

Прошёл обучение у Дарьи Переверзевой, есть сертификат.

Готов настроить контекстную рекламу для бизнеса на поиске и в рекламных сетях Яндекса.

ГАРАНТИРУЮ:

-вовлечённость в ваш проект

-клиентоориентированность

-стремление к поставленным целям

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТ РАБОТЫ СО МНОЙ?

-увеличение числа новых целевых клиентов (ваш сайт будут посещать не все подряд, а лишь те, кому необходимы ваши услуги или товар);

-возврат потенциальных клиентов, которые посещали сайт и не купили;

-вывод новой продукции на рынок и увеличение узнаваемости вашего бренда;

МОИ НАВЫКИ В ЯНДЕКС ДИРЕКТ:

-Проведение предпроектного исследования

-Анализ целевой аудитории

-Анализ конкурентов

РАЗРАБОТКА СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА:

-Подбор масок Подготовка карты слов.

-Сбор (парсинг) очистка и группировка семантики

СОЗДАНИЕ РЕКЛАМНЫХ КРЕАТИВОВ:

-Создание объявлений

-Копирайтинг

-Дизайн

НАСТРОЙКА АНАЛИТИКИ:

-Технический анализ

-Настройка Яндекс Метрики

НАСТРОЙКА РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ:

-Загрузка,настройка и запуск кампании

-Прохождение модерации

Буду рад с вами сотрудничать!