Ищу удаленную работу веб-дизайнера в коллективе профессионалов.
Образование - высшее. Опыт удаленной работы - 5 лет.
Занимаюсь этим профессионально. Могу работать полный рабочий день,
интернет - без ограничений.
Место жительства - Казахстан. г. Усть-Каменогорск
Ценю время своих клиентов, уважаю профессиональный подход.
Верю - мой лучший сайт еще впереди!
В данный момент занимаюсь созданием и продвижением сайтов в интернет, креативным дизайном,
флэш-анимацией, 3D графикой (пакеты 4d Sinema, Daz-studio).
основа подхода к дизайну: каждый сайт индивидуален.
Последние работы:
www.mvideo.zp.ua Украина, Мелитополь
www.studio-z-digital.de - германия, Кассель
www.greatsun.ru Китай
www.korund.kz Казахстан, Усть-Каменогорск
www.faac.biz Москва
www.rt-studio.de Германия,
www.vibromash.kz Казахстан, Усть-Каменогорск