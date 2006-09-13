Ищу удаленную работу веб-дизайнера в коллективе профессионалов.

Образование - высшее. Опыт удаленной работы - 5 лет.

Занимаюсь этим профессионально. Могу работать полный рабочий день,

интернет - без ограничений.

Место жительства - Казахстан. г. Усть-Каменогорск

Ценю время своих клиентов, уважаю профессиональный подход.

Верю - мой лучший сайт еще впереди!

В данный момент занимаюсь созданием и продвижением сайтов в интернет, креативным дизайном,

флэш-анимацией, 3D графикой (пакеты 4d Sinema, Daz-studio).

основа подхода к дизайну: каждый сайт индивидуален.

Последние работы:

www.mvideo.zp.ua Украина, Мелитополь

www.studio-z-digital.de - германия, Кассель

www.greatsun.ru Китай

www.korund.kz Казахстан, Усть-Каменогорск

www.faac.biz Москва

www.rt-studio.de Германия,

www.vibromash.kz Казахстан, Усть-Каменогорск