Кратко обо мне
Мне 23 . Высшее образование по специальности - инженер аудиовизуальной техники.
Работаю IT- специалистом (QA).
Личные качества: ответственность, коммуникативность, стрессоустойчивость, пунктуальность, внимательность.
Опыт работы :
- Администратор групп в социальных сетях (посты,общение с подписчиками,продвижение,дизайн)
- Пополнение баз интернет-магазинов ( около 200-400 позиций в день,работаю с базой и без)
- Копирайт/рерайт.
- Дизайн меню для групп ВК
- Дизайн визиток,листовок,буклетов.
- Ретушь фотографий.
P.s. Сетевой маркетинг не предлагать.
P.s.s. Делаю тестовые задания.
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