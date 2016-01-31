Кратко обо мне

Мне 23 . Высшее образование по специальности - инженер аудиовизуальной техники.

Работаю IT- специалистом (QA).

Личные качества: ответственность, коммуникативность, стрессоустойчивость, пунктуальность, внимательность.

Опыт работы :

- Администратор групп в социальных сетях (посты,общение с подписчиками,продвижение,дизайн)

- Пополнение баз интернет-магазинов ( около 200-400 позиций в день,работаю с базой и без)

- Копирайт/рерайт.

- Дизайн меню для групп ВК

- Дизайн визиток,листовок,буклетов.

- Ретушь фотографий.

P.s. Сетевой маркетинг не предлагать.

P.s.s. Делаю тестовые задания.