HalvimKurk

Разработка и поддержка крутых сайтов и приложений -/- Лучшее соотношение цена-качество
Разработка сайтов и приложений:
- Лендинги с уникальным дизайном;
- Корпоративные сайты;
- Интернет-магазины.
Поддержка имеющихся сайтов и приложений:
- Внесение правок;
- Доработка функционала;
- Выявление ошибок.
Мы предпочитаем:
- Wordpress;
- JavaScript, NodeJS, React, Redux, JAMStack;
- Figma.
Условия работы:
- Необходимо ТЗ от заказчика;
- Работа строго по договору/контракту;
- Порядок оплаты оговаривается и прописывается в договоре/контракте.
Связь:
- email: [email protected];
- telegram: +79106452904.
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