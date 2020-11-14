HalvimKurk

Антон HalvimKurk

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка и поддержка крутых сайтов и приложений -/- Лучшее соотношение цена-качество

Разработка сайтов и приложений:

  • Лендинги с уникальным дизайном;
  • Корпоративные сайты;
  • Интернет-магазины.

Поддержка имеющихся сайтов и приложений:

  • Внесение правок;
  • Доработка функционала;
  • Выявление ошибок.

Мы предпочитаем:

  • Wordpress;
  • JavaScript, NodeJS, React, Redux, JAMStack;
  • Figma.

Условия работы:

  • Необходимо ТЗ от заказчика;
  • Работа строго по договору/контракту;
  • Порядок оплаты оговаривается и прописывается в договоре/контракте.

Связь: