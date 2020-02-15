переводы с русского на украинский и наоборот, написание художественных текстов и стихов, редактирование
Літературний редактор з багаторічним стажем.
Досвід роботи: 3 роки в редакції газети, 7 років роботи у видавництві дитячої літератури,
4 роки редагування новин на спортивному телеканалі, 4 роки редагування
текстів релігійного спрямування.
Перекладач з російської на українську й навпаки, зокрема й віршованих текстів ( у доробку 8 книжок
перекладів віршів відомих російських поетів).
Поетеса, письменник, укладач (у доробку 6 поетичних збірок, книжка дитячих казок, 9
укладених поетичних збірників і дитячих читанок). Член Спілки
письменників України. Друкуюся під псевдонімом Галина Манів.