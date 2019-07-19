Hamecadze

Марк Титов Hamecadze

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

juliaandersen
Саша Кравец 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1
3 балла
6 лет назад
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Задание не выполнено по требованиям указанным в заявке. Исполнитель выходит на связь и отвечает раз в 4 дня, обещал сделать за ночь.