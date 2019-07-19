Регистрация
Вход
RU
Фриланс
Специалисты
Портфолио
Новости
Марк Титов
Hamecadze
Hamecadze
25 лет
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Саша Кравец
juliaandersen
45 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
44 отзыва
$1
3 балла
6 лет назад
Отрисовать обложку
Задание не выполнено по требованиям указанным в заявке. Исполнитель выходит на связь и отвечает раз в 4 дня, обещал сделать за ночь.
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар