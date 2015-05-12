Делаю статьи качественно и грамотно.
Приветствую Вас!
Спасибо, что посетили мой профиль.
5 главных преимуществ работы со мной:
1. Безупречная грамотность.
2. Высокое качество готового материала.
3. Максимально короткие сроки исполнения Вашего заказа!
4. Бесплатная возможность последующих исправлений и дополнений определенных моментов по Вашему желанию.
5. Самое главное – отличная осведомленность в теме (назвать тему).
Все клиенты остаются довольны моей работой, и обращаются за текстами в дальнейшем.
Я уверен, результат моей работы Вам понравится, и мы с Вами продолжим сотрудничество в будущем.
Вам остается принять решение.
Давайте сотрудничать!
С Уважением, Илдар.
Действие аккаунта приостановлено!