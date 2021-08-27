HannaDaniliuk

Я хочу помогать вашим клиентам, отвечать на их вопросы и решать конфликтные ситуации. Кстати, я чудесно работаю с негативом и быстро учусь. Я считаю, что главное в успешной работе — это скорость ответа, поэтому я круглые сутки сижу у компьютера, а на телефоне включаю уведомления. Специальные навыки:Результативность.Целеустремленность.Коммуникабельность.Стрессоустойчивость.Обучаемость.Инициативность.наставничество;навык общения и умение слушать;понимание других;сочувствие к коллегам;умение мыслить критически;решать проблемы;способность ясно коммуницировать.Умение расставлять приоритеты.Умение работать в команде.Организационная осведомленность.Эффективное решение проблем.Самосознание.Проактивность.Способность оказывать влияние.Эффективное принятие решений.Способность к обучению.Техническая смекалка.Владение иностранными языками на базовом уровне:английский,немецкий,польскийСвободное владение русским языком