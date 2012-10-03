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Опыт работы:
freelance с января 2009 по сентябрь 2012. Фотограф. Сфера: выездная, студийная фотосъемка портретов, свадебная фотосъемка, предметная.
Образование
Основное: высшее(специалист). Белорусский государственный университет, г. Минск, 2004-2009 г. Очное отделение, Диплом о высшем образовании по специальности "Документоведение и информационное обеспечение управления"
Европейский гуманитарный университет, г. Вильнюс, 2012 г. - по наст. время, второе высшее
Специальность: Теория и практики современного искусства
Заочное отделение
Белорусская государственная академия искусств, г. Минск, 2010-2011 г. Образовательный курс "Компьютерная графика"
Социальная организация "Белорусский коллегиум", г. Минск, 2010-2011 г. Образовательный курс Андрея Ленкевича "Фотожурналистика"
Белорусская государственная академия искусств, г. Минск, 2009-2010 г. Образовательный курс "Студийная фотография"
Профессиональные навыки:
Студийная фотосъемка: потртрет‚ предметы.
Владение графическими пакетами Adobe Photoshop‚ Adobe Indesign‚ Adobe Lightroom‚ Adobe Illustrator
Знакома с полиграфическими процессами (опыт разработки разворотов в свадебные каталоги‚ изготовление настольных календарей‚ визиток‚ фотокниг)
Иностранные языки
Английский: свободное владение
Итальянский: начальный уровень
Чешский: начальный уровень