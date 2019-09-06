HannaVorobey

Имею высшее профильное образование в сфере дизайна. Огромный опыт работы в графическом дизайне. Опыт работы в запуске онлайн - школ с нуля (продвижение, смм, лендинги).
Опыт продаж. То есть от холодных лидов, до постоянных клиентов. Именно пожтому хорошо понимаю, что привлечет взгляд вашего потребителя.
Грамотно составлю ваше ТЗ и качественно напишу продающий текст.
Что могу:
Дизайн
- Логотипы;
- Знаки;
- Шрифты;
- Фирменный стиль;
- Брендбук;
- Брендирование;
- Презентации;
- Допечатная подготовка;
- Баннеры;
- Векторная иллюстрация;
- Графика для сайтов;
- И многое другое по согласованию!
SMM
- Продвижение;
- Настройка таргетированной и контекстной рекламы;
- Ведение страниц в соц. сетях;
- Написание продающих текстов;
- От идеи до воплощения брендинга и позиционирования бренда;
Буду рада помочь вам в вашем деле, и, прежде всего, понять что на самом деле вам нужно. Обличить жнлание в слова и воплотить в графике, тексте или же просто в идее!