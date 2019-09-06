HannaVorobey

Дизайн, реклама, smm.

Имею высшее профильное образование в сфере дизайна. Огромный опыт работы в графическом дизайне. Опыт работы в запуске онлайн - школ с нуля (продвижение, смм, лендинги).

Опыт продаж. То есть от холодных лидов, до постоянных клиентов. Именно пожтому хорошо понимаю, что привлечет взгляд вашего потребителя.

Грамотно составлю ваше ТЗ и качественно напишу продающий текст.

Что могу:

Дизайн

- Логотипы;

- Знаки;

- Шрифты;

- Фирменный стиль;

- Брендбук;

- Брендирование;

- Презентации;

- Допечатная подготовка;

- Баннеры;

- Векторная иллюстрация;

- Графика для сайтов;

- И многое другое по согласованию!

SMM

- Продвижение;

- Настройка таргетированной и контекстной рекламы;

- Ведение страниц в соц. сетях;

- Написание продающих текстов;

- От идеи до воплощения брендинга и позиционирования бренда;

Буду рада помочь вам в вашем деле, и, прежде всего, понять что на самом деле вам нужно. Обличить жнлание в слова и воплотить в графике, тексте или же просто в идее!