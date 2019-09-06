HannaVorobey

Анна HannaVorobey

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Дизайн, реклама, smm.

Имею высшее профильное образование в сфере дизайна. Огромный опыт работы в графическом дизайне. Опыт работы в запуске онлайн - школ с нуля (продвижение, смм, лендинги).

Опыт продаж. То есть от холодных лидов, до постоянных клиентов. Именно пожтому хорошо понимаю, что привлечет взгляд вашего потребителя. 

Грамотно составлю ваше ТЗ и качественно напишу продающий текст.

Что могу:

Дизайн

 - Логотипы;

 - Знаки;

 - Шрифты;

 - Фирменный стиль;

 - Брендбук;

 - Брендирование;

 - Презентации;

 - Допечатная подготовка;

 - Баннеры;

 - Векторная иллюстрация;

 - Графика для сайтов;

 - И многое другое по согласованию!

SMM

 - Продвижение;

 - Настройка таргетированной и контекстной рекламы;

 - Ведение страниц в соц. сетях;

 - Написание продающих текстов;

 - От идеи до воплощения брендинга и позиционирования бренда;

Буду рада помочь вам в вашем деле, и, прежде всего, понять что на самом деле вам нужно. Обличить жнлание в слова и воплотить в графике, тексте или же просто в идее!