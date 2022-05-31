Web-developer Hanna

Навыки frontend разработчиков: HTML+CSS. Без вредных привычек, максимально стараюсь сохранять спокойствие в любых неудобных для меня ситуации, люблю приходить вовремя на любого рода встречи, а также выполнять в срок любую поставленную задачу, активная жизненная позиция, аккуратная в рабочем процессе и рабочем месте, умею общаться с людьми и легко нахожу компромисс. Непрерывно занимаюсь приобретением новых знаний и усовершенствования уже имеющих.