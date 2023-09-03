UI-UX designer

Привіт! Мене звуть Ганна. Я креативна та мотивована особистість із пристрастю до UI-UX дизайну. Кожен крок у розробці інтерфейсу є викликом для моєї творчості та професійного зростання. Мої знання та навички використання Figma дозволяють мені втілювати ідеї в життя, створюючи зручні та ефективні інтерфейси користувача. Я завжди прагну розуміти потреби користувачів і створювати дизайни, які забезпечують їм приємний і комфортний досвід. Задоволений користувач - моя найбільша нагорода.