Hanna_Tsikl

Специалист по контекстов рекламе ( Яндекс и Google)

Привет. Меня зовут Аня, мне 21 год. По образованию маркетолог-экономист (высшее образование).

Основная работа - специалист по контекстной рекламе в маркетинговой кампании. Опыт 7 месяцев.

Запустила более 300 рекламных кампаний.

Создала и настроила более 80 счетчиков аналитики, метрики и GTM.

Настроила цели более чем для 50 сайтов.

Работаю с Google и Яндекс. Работаю на результат.

Подробнее о моих работах и результатах рекламы можно узнать лично.

Хорошего настроения:)