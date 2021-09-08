Hanna_Tsikl

Специалист по контекстов рекламе ( Яндекс и Google)
Привет. Меня зовут Аня, мне 21 год. По образованию маркетолог-экономист (высшее образование).
Основная работа - специалист по контекстной рекламе в маркетинговой кампании. Опыт 7 месяцев.
Запустила более 300 рекламных кампаний.
Создала и настроила более 80 счетчиков аналитики, метрики и GTM.
Настроила цели более чем для 50 сайтов.
Работаю с Google и Яндекс. Работаю на результат.
Подробнее о моих работах и результатах рекламы можно узнать лично.
Хорошего настроения:)
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