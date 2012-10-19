Реклама, бумажные издания, логотипы фирм и муз.групп, визитки, сайты
Я предоставляю услуги в сфере разработки и художественного оформления рекламы, бумажных изданий, логотипов фирм, музыкальных групп, сайтов, визиток.
Работаю по принципу Клиент всегда прав. Оплата осуществляется через систему Yandex-деньги. Гарантирую высокое качество исполнения(в работе я перфекционист :)), быстрые сроки и низкие цены. Беру предоплату 30% в обмен на одобрение первых эскизов нужного заказчику материала.
Сейчас мне 18 лет, с 11 занимаюсь разработкой, оформлением, дизайном. Сотрудничала с Городским центр медицинской профилактики СПб, детскими развивающими клубами: Крошка Ру, Мимимотик, Познавайка, занималась афишами для музыкальных концертов, логотипами музыкальных групп.
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Портфолио
- Проект "Brain instead your mouth"181 просмотр
- Проект "Brain instead your mouth"163 просмотра
- Процесс разработки обложки диска для муз.группы150 просмотров
- Разработка обложки диска для музыкальной группы223 просмотра
- Разработка рекламы на транспорт для детского клуба152 просмотра
- Логотип для американской фондовой биржи Gulfstream144 просмотра
- Разработка логотипа166 просмотров
- Разработка логотипа199 просмотров
Баннеры
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Верстка полиграфии
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Дизайн продукции
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Дизайн сайтов
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Иллюстрации и Рисунки
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от $50
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Обработка фотографий
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Фирменный стиль
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