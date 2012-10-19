Реклама, бумажные издания, логотипы фирм и муз.групп, визитки, сайты

Я предоставляю услуги в сфере разработки и художественного оформления рекламы, бумажных изданий, логотипов фирм, музыкальных групп, сайтов, визиток.

Работаю по принципу Клиент всегда прав. Оплата осуществляется через систему Yandex-деньги. Гарантирую высокое качество исполнения(в работе я перфекционист :)), быстрые сроки и низкие цены. Беру предоплату 30% в обмен на одобрение первых эскизов нужного заказчику материала.

Сейчас мне 18 лет, с 11 занимаюсь разработкой, оформлением, дизайном. Сотрудничала с Городским центр медицинской профилактики СПб, детскими развивающими клубами: Крошка Ру, Мимимотик, Познавайка, занималась афишами для музыкальных концертов, логотипами музыкальных групп.