„Выбери себе работу по душе, и тебе не придётся работать ни одного дня в своей жизни.“ Конфуций

PHP программист, хорошо знакомый с версткой, нашедший работу по душе, готов "не работать" выполнить ваш заказ в разумные сроки с последующей поддержкой.

Обо мне:

"Новичок с горящими глазами"

Мне доставляет удовольствие программировать и верстать, можно сказать, что я не замечаю течения времени пока не решу задачу (программирование воспринимаю как загадку/задачу для которой надо найти рабочее и красивое решение, если красивое не удается найти то остановлюсь на рабочем).

Верстка же это скорее медитативное занятие.

В рамках задачи - буду "копать" пока не найду решения, в том числе вне рабочего места, абстрактно обдумывая идеи реализации.

Если же задача решалась уже не раз, буду стараться улучшить решение, а не просто копипастить.

Мой опыт:

Сделал web-приложение для диспетчерской службы компании, в ходе работ развернул локальный сервер сперва как openserver потом сборку LEMP на выделенном компьютере.

Учился программированию на этом проекте и сейчас страшно смотреть на этот код, в основном из за инлайновых стилей при выводе с большим количеством абсолютного позиционирования.

В основе проекта работа с БД PostgreSQL, а также сокетами для опроса датчиков в локальной сети. Также научился работать с файлами (CSV, XML), структурировать и обрабатывать избыточную информацию и делать на их основании отчеты (в т. ч. версии для печати).

В настоящее время переношу проект на YII2, параллельно изучая эту платформу.

Обучался сперва самостоятельно по учебникам, после того как сделал нулевую версию указанного выше приложения прошел обучение в geekbrains для систематизации знаний и получения опыта работы в команде.

По окончанию курсов сделал свой мини фреймворк который периодически дорабатываю, стараясь добавлять в него универсальные классы.

На его основе начал писать браузерную игру, в настоящее время процесс заморожен из за нехватки времени..

Профессиональные навыки:

В рамках специальности -

php (отдельно отмечу twig с которым оч нравится работать и YII2 которое изучаю сейчас),

html (в том числе flex, grid, адаптивная верстка, верстка PSD макетов), css+LESS

SQL.

Базово знаком с JS, java и C++ (смогу прочитать код и разобраться что он делает).

Администрирование сайта на Bitrix, joolma (давно и не правда) и самописного сайта (писал не я).

Есть опыт работы с развертыванием и поддержкой сервера.

Вне специальности - обычные офисные программы, 1С8 бухгалтерия, администрирование локальной сети предприятия и файловых серверов, ремонт "железа"(определить что сломалось и заменить вышедшее из строя + мелкий ремонт) и установка ПО, прокладка кабеля Базовое знание Linux.

Гугление.

Ответственен, довожу начатое до конца. Хорошо знаком с версткой.

Примеры работы

gitHub: https://github.com/Haotik