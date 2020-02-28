PHP программист, хорошо знакомый с версткой, нашедший работу по душе, готов
"не работать" выполнить ваш заказ в разумные сроки с последующей поддержкой.
Обо мне:
"Новичок с горящими глазами"
Мне доставляет удовольствие программировать и верстать, можно сказать, что я не замечаю течения времени пока не решу задачу (программирование воспринимаю как загадку/задачу для которой надо найти рабочее и красивое решение, если красивое не удается найти то остановлюсь на рабочем).
Верстка же это скорее медитативное занятие.
В рамках задачи - буду "копать" пока не найду решения, в том числе вне рабочего места, абстрактно обдумывая идеи реализации.
Если же задача решалась уже не раз, буду стараться улучшить решение, а не просто копипастить.
Мой опыт:
Сделал web-приложение для диспетчерской службы компании, в ходе работ развернул локальный сервер сперва как openserver потом сборку LEMP на выделенном компьютере.
Учился программированию на этом проекте и сейчас страшно смотреть на этот код, в основном из за инлайновых стилей при выводе с большим количеством абсолютного позиционирования.
В основе проекта работа с БД PostgreSQL, а также сокетами для опроса датчиков в локальной сети. Также научился работать с файлами (CSV, XML), структурировать и обрабатывать избыточную информацию и делать на их основании отчеты (в т. ч. версии для печати).
В настоящее время переношу проект на YII2, параллельно изучая эту платформу.
Обучался сперва самостоятельно по учебникам, после того как сделал нулевую версию указанного выше приложения прошел обучение в geekbrains для систематизации знаний и получения опыта работы в команде.
По окончанию курсов сделал свой мини фреймворк который периодически дорабатываю, стараясь добавлять в него универсальные классы.
На его основе начал писать браузерную игру, в настоящее время процесс заморожен из за нехватки времени..
Профессиональные навыки:
В рамках специальности -
php (отдельно отмечу twig с которым оч нравится работать и YII2 которое изучаю сейчас),
html (в том числе flex, grid, адаптивная верстка, верстка PSD макетов), css+LESS
SQL.
Базово знаком с JS, java и C++ (смогу прочитать код и разобраться что он делает).
Администрирование сайта на Bitrix, joolma (давно и не правда) и самописного сайта (писал не я).
Есть опыт работы с развертыванием и поддержкой сервера.
Вне специальности - обычные офисные программы, 1С8 бухгалтерия, администрирование локальной сети предприятия и файловых серверов, ремонт "железа"(определить что сломалось и заменить вышедшее из строя + мелкий ремонт) и установка ПО, прокладка кабеля Базовое знание Linux.
Гугление.
Ответственен, довожу начатое до конца. Хорошо знаком с версткой.
Примеры работы
gitHub: https://github.com/Haotik