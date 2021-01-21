HappyHeart

HappyHearts Dating Agency

Ми, міжнародне дейтингове агентство Happy Hearts, шукаємо у свою команду людей на посаду оператора чату.Якщо ти комунікабельна, креативна, відповідальна особистість з бажанням навчатись, вдосконалюватись та працювати, то ця робота саме для тебе.Тобі також потрібно — знання англійської мови не нижче intermediate, доступ до інтернету та комп’ютер.Все решту ми тебе навчимо.Ми навчимо тебе заробляти 600 $ і вище! Від тебе виконання поставлених задач та відповідальність!Досвід роботи в даній сфері вітається!Обов’язки:

Спілкування англійською в чатах та ведення листування

Стабільний дохід.

Підтримка і допомога адміністратора під час навчання і надалі в будь-який час

Вибір робочої зміни (графік роботи обговорюється при співбесіді), не менше 7−8 годин на добу

Робота 5−6 днів на тиждень (вихідний на ваш вибір)

Можливі нічні або денні зміни

Ми пропонуємо:Умови роботи:Чекаємо на тебе в нашій комані!