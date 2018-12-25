Быстро, креативно, недорого - только в нашем случае, вам не прийдется выбирать два из трех перечисленных вариантов!
Happy To Do It For You - быстро и креативно выполняем заказы:
Разработка логотипов
Создание макетов полиграфической продукции
Написание текстов (в том числе стихи, проза, тексты песен, слоганы и т.д)
Работа с соц.сетями (ведение, наполнение, раскрутка)
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
5 лет назад
Спасибо, все супер!
Ответный отзыв
Отличный заказчик) Рекомендую!!