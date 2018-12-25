HappyToDoIt

Андрей HappyToDoIt

 
29 летУкраина/Херсон
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Быстро, креативно, недорого - только в нашем случае, вам не прийдется выбирать два из трех перечисленных вариантов!

Happy To Do It For You - быстро и креативно выполняем заказы:

Разработка логотипов

Создание макетов полиграфической продукции

Написание текстов (в том числе стихи, проза, тексты песен, слоганы и т.д)

Работа с соц.сетями (ведение, наполнение, раскрутка)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
bumel
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Создание Логотипа
Спасибо, все супер!
Отличный заказчик) Рекомендую!!
Ответный отзыв