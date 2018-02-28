Реклама в Яндекс.Директ. РСЯ/Поиск.

Привет! Меня зовут Виктор.

Буду рад знакомству! И в этой записи я решил написать о всем, чем я могу быть Вам полезен.

В настоящее время я занимаюсь интернет-маркетингом, а именно контекстной рекламой в Яндекс.Директ. Мой основной профиль - это реклама в РСЯ.

И прямо сейчас я повышаю свою квалификацию и прохожу обучение в АКАДЕМИИ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ у Дмитрия Михеева.

В процессе обучения мне нужно настроить несколько новых проектов для портфолио.

Я буду тестировать новый подход к настройке рекламы в РСЯ и внедрять новые инструменты, поэтому готов настроить Вам проект на очень привлекательных условиях:

Первые 3 проекта я возьму на настройку совершенно БЕСПЛАТНО.

Последующие 3 проекта - со скидкой 50%.

Еще 3 проекта - со скидкой 30%.

Ну а дальше буду брать проекты уже по полной стоимости - от 6 990 рублей за базовую настройку.

Качество настройки будет на высоте! Настраивать проект буду строго по инструкции опытного наставника.

Если у Вас есть бизнес или планируете протестировать какой-то новый проект, скорее пишите мне и сэкономьте на запуске рекламы.