Специалист по контекстной рекламе и созданию видео для целей рекламы

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Знаете ли Вы что:- Зрители в 95% случаев сохраняютинтерес к рекламному сообщению, если смотрят его в видео формате по сравнению с

10% при чтении текста.- Интернет-видео обеспечило 69% всегомирового потребительского интернет-трафика в 2017 году.- К 2019 году видео интернет-трафикбудет составлять 80% всего интернет-трафика.- Средний пользователь тратит на 88%больше времени на веб-сайте с видео, чем на сайте без него.- Конверсия сайтов с видео на 80%выше, чем сайтов без видео.Это всего лишь несколько выводов WordStream, но исследования и данные, подтверждающие гораздо белее эффективноевоздействие видеороликов, бесконечны ...Меня зовут Анатолий Скрипко, яявляюсь основателем Агентства «Сисмега», Беларусь.Я перейду прямо к делу, потому чтознаю, что Ваше время ценно.Mы специализируемся на создании уникальных профессиональных видеороликов (длявсех видов бизнеса). Просто уделите пару минут своего времени, когда сможете, и

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