Возраст: 25 лет

Место проживания: г. Киев

Образование:

(2000-2006) КНЕУ, экономист, магистр по специальности производственный менеджмент;

(1999-2004), художественная школа "Ярославна", курс классической живописи;

(2005-2006) анимационная студия УкрАнимаФильм, курсы "Аниматоров, режиссеров, супервайзеров".

(2007) закончила сертифицированные курсы "Авторская кукла" в киевской кукольной галерее Парсуна

Фриланс деятельность:

- живопись,

- иллюстрации и комиксы в разных стилях (японские - манга, европейские - БД)

- куклы из запекаемых и застывающих пластиков, глины

- валяные из войлока/шерсти арт-объекты и куклы

- декор с использованием различных материалов и техник

- скульптура

- арт-объекты

- лекции, мастер-классы на различные темы

- статьи, обзоры, аналитика в периодических изданиях и интернет-порталах на тему комиксов, анимации, авторских кукол

- участие в творческих (фото, видео, арт, инсталляции) проектах в качестве креативного директора

Портфолио работ можно посмотреть на сайте.