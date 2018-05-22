Возраст: 25 лет
Место проживания: г. Киев
Образование:
(2000-2006) КНЕУ, экономист, магистр по специальности производственный менеджмент;
(1999-2004), художественная школа "Ярославна", курс классической живописи;
(2005-2006) анимационная студия УкрАнимаФильм, курсы "Аниматоров, режиссеров, супервайзеров".
(2007) закончила сертифицированные курсы "Авторская кукла" в киевской кукольной галерее Парсуна
Фриланс деятельность:
- живопись,
- иллюстрации и комиксы в разных стилях (японские - манга, европейские - БД)
- куклы из запекаемых и застывающих пластиков, глины
- валяные из войлока/шерсти арт-объекты и куклы
- декор с использованием различных материалов и техник
- скульптура
- арт-объекты
- лекции, мастер-классы на различные темы
- статьи, обзоры, аналитика в периодических изданиях и интернет-порталах на тему комиксов, анимации, авторских кукол
- участие в творческих (фото, видео, арт, инсталляции) проектах в качестве креативного директора
Портфолио работ можно посмотреть на сайте.