Длительное время проработал в web-студии программистом. После внутреннего перераспределения штата решил уйти в фриланс.
Надеюсь на длительное и плодотворное сотрудничество с Вами.
Скил:
* PHP (Zend Framework; Symfony; Code Igniter; PHPBB)
* JavaScript (Ajax; jQuery; Prototype; extJS)
* XML/XSLT
* HTML/DHTML
* CSS
* JAVA
* Apache
* nginx
* IIS
DBMS:
* MySQL
* PostgreSQL
* MSSQL
Мобильные устройства:
* С/С++
* Platform: Bada, Android, Symbian
Методологии:
* RUP
* Scrum
* Kanban
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$30
0 баллов
12 лет назад
Joomla
Исполнитель просто исчез и ничего не сделал!
$10
0 баллов
12 лет назад
Ответный отзыв
Было приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Дмитрий четко поставил задачу и моментально оплатил выполненную работу. Спасибо.
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