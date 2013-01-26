Hardpopcops

Валерьевич Hardpopcops

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Длительное время проработал в web-студии программистом. После внутреннего перераспределения штата решил уйти в фриланс.

Надеюсь на длительное и плодотворное сотрудничество с Вами.

Скил:

* PHP (Zend Framework; Symfony; Code Igniter; PHPBB)

* JavaScript (Ajax; jQuery; Prototype; extJS)

* XML/XSLT

* HTML/DHTML

* CSS

* JAVA

* Apache

* nginx

* IIS

DBMS:

* MySQL

* PostgreSQL

* MSSQL

Мобильные устройства:

* С/С++

* Platform: Bada, Android, Symbian

Методологии:

* RUP

* Scrum

* Kanban

Отзывы заказчиков

sereg777
Сергей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
0 баллов
12 лет назад
Смена шаблона на сайте joomla
Joomla
Исполнитель просто исчез и ничего не сделал!
borkidz
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
0 баллов
12 лет назад
Проблема с добавлениям сайта в вебмастер и сапу
Пропал!
Было приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Дмитрий четко поставил задачу и моментально оплатил выполненную работу. Спасибо.
Ответный отзыв
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