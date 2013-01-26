Длительное время проработал в web-студии программистом. После внутреннего перераспределения штата решил уйти в фриланс.

Надеюсь на длительное и плодотворное сотрудничество с Вами.

Скил:

* PHP (Zend Framework; Symfony; Code Igniter; PHPBB)

* JavaScript (Ajax; jQuery; Prototype; extJS)

* XML/XSLT

* HTML/DHTML

* CSS

* JAVA

* Apache

* nginx

* IIS

DBMS:

* MySQL

* PostgreSQL

* MSSQL

Мобильные устройства:

* С/С++

* Platform: Bada, Android, Symbian

Методологии:

* RUP

* Scrum

* Kanban