Сначала был очень активен, договрились о сумме в 4500 руб., внес начальные изменения +1 обработку номенклатуры, получил за нее деньги и пропал. Теперь у меня на руках недоделанный модуль, который, естественно, ни один программист не станет доделывать, потому что нормальный программист будет писать все с самого начала. Расстроена.