Harenko

Анатолий Harenko

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Прикладное программирование

Отзывы заказчиков

newrayn
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
$30
10 баллов
14 лет назад
Требуется выгрузка товара из 1С торговля и склад
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$25
0 баллов
14 лет назад
Внесение изменений в 1С-7
Сначала был очень активен, договрились о сумме в 4500 руб., внес начальные изменения +1 обработку номенклатуры, получил за нее деньги и пропал. Теперь у меня на руках недоделанный модуль, который, естественно, ни один программист не станет доделывать, потому что нормальный программист будет писать все с самого начала. Расстроена.
Прикладное ПО
2 отзыва(-1)
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Базы данных
1 отзыв(-1)
от $50
от 3 дней
нет рейтинга