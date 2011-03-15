Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
14 лет назад
1СJoomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
0 баллов
14 лет назад
1С
Сначала был очень активен, договрились о сумме в 4500 руб., внес начальные изменения +1 обработку номенклатуры, получил за нее деньги и пропал. Теперь у меня на руках недоделанный модуль, который, естественно, ни один программист не станет доделывать, потому что нормальный программист будет писать все с самого начала. Расстроена.
Прикладное ПО
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1 отзыв(-1)
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