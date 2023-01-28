Услуги графического дизайнера (Photoshop)
Добрый день!
Оказываю услуги по работе в программе Adobe Photoshop:
- создание макетов продающих карточек для маркетплейсов;
- создание превью для youtube;
- дизайн макетов, баннеров, афиш;
- анимирование сториз в соц. сетях;
- дизайн макеты постов для соц.сетей;
- изготовление стикеров для what's up и telegram из Ваших фото;
- создание арт изображения;
- обработка фотографий из ч/б в цвет;
- реставрация старых изображений.
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