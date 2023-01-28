Услуги графического дизайнера (Photoshop)

Добрый день!

Оказываю услуги по работе в программе Adobe Photoshop:

- создание макетов продающих карточек для маркетплейсов;

- создание превью для youtube;

- дизайн макетов, баннеров, афиш;

- анимирование сториз в соц. сетях;

- дизайн макеты постов для соц.сетей;

- изготовление стикеров для what's up и telegram из Ваших фото;

- создание арт изображения;

- обработка фотографий из ч/б в цвет;

- реставрация старых изображений.