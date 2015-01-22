Сильный и независимый фрилансер
1. ФИО - Алдашов Пётр Андреевич
2. Дата рождения - 06.09.19953.
3,Образование - среднее общее. В данный момент обучаюсь на втором курсе БГПУ им М.Акмуллы (гор. Уфа). Также, занимаюсь самообразованием в области журналистики и связей с общественностью.
4. Владение языками - русский, английский (выше среднего), французский (элементарный уровень).
5. Профессиональные навыки:
Умею расставлять приоритеты.
Умею работать в команде.
Организационно осведомлен.
Умею эффективно решать проблемы.
Обладаю самосознание.
Активен, трудолюбив.
Способен оказывать влияние.
Принимаю взвешенные решения.
Способен к обучению.
Обладаю технической смекалкой.
6. Опыт работы - появится.
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