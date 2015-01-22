Сильный и независимый фрилансер

1. ФИО - Алдашов Пётр Андреевич ﻿

2. Дата рождения - 06.09.19953.

3,Образование - среднее общее. В данный момент обучаюсь на втором курсе БГПУ им М.Акмуллы (гор. Уфа). Также, занимаюсь самообразованием в области журналистики и связей с общественностью.

4. Владение языками - русский, английский (выше среднего), французский (элементарный уровень).

5. Профессиональные навыки:

Умею расставлять приоритеты.

Умею работать в команде.

Организационно осведомлен.

Умею эффективно решать проблемы.

Обладаю самосознание.

Активен, трудолюбив.

Способен оказывать влияние.

Принимаю взвешенные решения.

Способен к обучению.

Обладаю технической смекалкой.

6. Опыт работы - появится.