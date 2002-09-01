Harveister

Образование
Высшее: 01.09.2002 г. 30.03.2006 г. ГОУ ВПО «Петрозаводский Государственный университет» (очная ускоренная форма)
Специальность «Механизация сельского хозяйства»
Специализация: Эксплуатация и сервисное обслуживание автотранспортных средств
Средне-техническое: 01. 09. 1999 г. – 21. 05. 2002 г. «Петрозаводский автотранспортный техникум» (очная форма)
Квалификация: Техник
Специальность: Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей
25.09.2007г по настоящее время работаю у официального дилера трёх иномарок , должность
механика диагноста (с установкой доп.оборудования).
Проходил обучение семь раз в г.Москва у дистрибьютеров иномарок и
на Таганрогском Автомобильном заводе ( успешно сданы экзамены , есть сертификаты )
Имеется удостоверение слесаря по ремонту автомобилей третьего разряда
Использование и применение информации с англоязычного сайта по специфике работы (чтение технического английского ). Чтение инструкций по ремонту ,чертежей и электрических схем (на английском тоже ) .Работаю со своей супругой ,у неё врождённая грамотность и владение разговорным английским . Опыта фрилансером мало так что звоните ,пишите ,предлагайте о цене договоримся.