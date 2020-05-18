Сентябрь 2019 — по настоящее время

Армения, softcode.am

Middle Full Stack Developer

Апрель 2017 — 2019 Colibrilab

Армения, colibrilab.am

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

web developer

Создать сайт с нуля. Так же разбираться уже в готовом коде

Ноябрь 2011 — июль 20142 года 9 месяцев

Национальный политехнический университет

Армения

Образовательные учреждения... Показать еще

Лаборант

вся работа с документами факультета

Учила Php(Codeigniter),Javascript,jquery,Html,CSS,Bootstrap,git. В период работы так же выучила Laravel.

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