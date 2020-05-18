Сентябрь 2019 — по настоящее время
Армения, softcode.am
Middle Full Stack Developer
Апрель 2017 — 2019 Colibrilab
Армения, colibrilab.am
Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще
web developer
Создать сайт с нуля. Так же разбираться уже в готовом коде
Ноябрь 2011 — июль 20142 года 9 месяцев
Национальный политехнический университет
Армения
Образовательные учреждения... Показать еще
Лаборант
вся работа с документами факультета
Учила Php(Codeigniter),Javascript,jquery,Html,CSS,Bootstrap,git. В период работы так же выучила Laravel.