Hastogs_Deleonar

HasDel

Студент профессионального колледжа ДВФУ по специальности "сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ".

Цифровой художник, рисующий работы различных тем и создаю свои собственные творческие проекты.

Рисую:

- Фанарты по компьютерным играм и фильмам;

- Создание персонажей различной сложности;

- Ландшафт и многое другое.

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Ссылки на меня:

1. https://vk.com/id365904234

2. http://www.furaffinity.net/user/dimikendal101/ (Основное творчество).

3. http://www.furaffinity.net/user/hasdel/ (Проектный блог).

4. http://virink.com/hastogs (Основное творчество).

5. https://twitter.com/hastogs

6. http://hastogs.deviantart.com (Основное творчество).

7. https://vk.com/the_hasdels_nest (Основная группа в ВК).

8. https://vk.com/union_of_universe_reydayz (Проектная группа в ВК).