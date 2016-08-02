Hastogs_Deleonar

Студент профессионального колледжа ДВФУ по специальности "сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ".
Цифровой художник, рисующий работы различных тем и создаю свои собственные творческие проекты.
Рисую:
- Фанарты по компьютерным играм и фильмам;
- Создание персонажей различной сложности;
- Ландшафт и многое другое.
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Ссылки на меня:
2. http://www.furaffinity.net/user/dimikendal101/ (Основное творчество).
3. http://www.furaffinity.net/user/hasdel/ (Проектный блог).
4. http://virink.com/hastogs (Основное творчество).
5. https://twitter.com/hastogs
6. http://hastogs.deviantart.com (Основное творчество).
7. https://vk.com/the_hasdels_nest (Основная группа в ВК).
8. https://vk.com/union_of_universe_reydayz (Проектная группа в ВК).