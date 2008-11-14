Переводчик английского и немецкого языка.

Тематики:

- Электротехника

- Техника

- Механика

- Энергетика

- Физика

- Химия

- Экономика

- IT технологии

- Строительство

Документация:

ТИ, РЭ, паспорта, спецификации и сертификаты на продукцию, протоколы и методики испытаний, каталоги продукции, технологические статьи, контракты, соглашения, протоколы, заявки, счета, счета-фактуры, накладные, CMR, ГТД, сертификаты происхождения, упаковочные листы, бизнес-переписка, нормативные документы (ГОСТ, DIN, EN, МЭК, ASTD), патентная документации, тендерная документация.