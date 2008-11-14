Переводчик английского и немецкого языка.
Тематики:
- Электротехника
- Техника
- Механика
- Энергетика
- Физика
- Химия
- Экономика
- IT технологии
- Строительство
Документация:
ТИ, РЭ, паспорта, спецификации и сертификаты на продукцию, протоколы и методики испытаний, каталоги продукции, технологические статьи, контракты, соглашения, протоколы, заявки, счета, счета-фактуры, накладные, CMR, ГТД, сертификаты происхождения, упаковочные листы, бизнес-переписка, нормативные документы (ГОСТ, DIN, EN, МЭК, ASTD), патентная документации, тендерная документация.
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