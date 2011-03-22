Hatikva

Антон Hatikva

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт-визитка "под ключ"

    Сайт визитку "под ключ". Срок исполнения не более пяти дней. Фрилансер должен быть из г. Москвы или МО т.к. возможно придется приехать к нам в офис. Пишите цены, сроки.

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать 100 статей на разную тематику

    $650

    Нужно написать самому (не скопировать, а написать новые тексты) 100 статей по 6000 символов, на разную тематику. В статьи будут включены определенные слова(ключи), для индексации в поисковых системах.Объем расчитан на одного человека, на несколько дней. ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад