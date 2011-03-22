Сайт визитку "под ключ". Срок исполнения не более пяти дней. Фрилансер должен быть из г. Москвы или МО т.к. возможно придется приехать к нам в офис. Пишите цены, сроки.
Сайты «под ключ»9 заявок
Закрыт
14 лет назад
Сайт визитку "под ключ". Срок исполнения не более пяти дней. Фрилансер должен быть из г. Москвы или МО т.к. возможно придется приехать к нам в офис. Пишите цены, сроки.
Нужно написать самому (не скопировать, а написать новые тексты) 100 статей по 6000 символов, на разную тематику. В статьи будут включены определенные слова(ключи), для индексации в поисковых системах.Объем расчитан на одного человека, на несколько дней. ...