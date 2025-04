Dream of the mind gives birth to monsters.

Здравия, странник!

Меня зовут Мария, полное имя Анна-Мария, но предпочитаю, чтобы ко мне обращались на имя Маша. Заранее спасибо!

Ух. Есть многое, чем я занимаюсь, но мы же здесь не для этого сейчас, ведь так?

Редактирую фото:

Ретушь

Обработка фона, деталей

Цветокоррекция

Эффекты

Но на деле же, я занимаюсь не только фотографией, но еще и рисованием () в программах:

Также, флеш анимация/монтаж видео, но пока-что, лишь на любительском уровне.