Информация обо мне.

Здравствуйте!

Меня зовут Даниил, и я профессионально занимаюсь музыкой(пишу инструменталы для песен, семплы, лупы, музыкальные сопровождения для игр).

Также я занимаюсь фотошопом (улучшение качества фото, удаление водяных знаков, цветокоррекция и тд)