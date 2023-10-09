Информация обо мне.
Здравствуйте!
Меня зовут Даниил, и я профессионально занимаюсь музыкой(пишу инструменталы для песен, семплы, лупы, музыкальные сопровождения для игр).
Также я занимаюсь фотошопом (улучшение качества фото, удаление водяных знаков, цветокоррекция и тд)
Я против войны в Украине!
Видеомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга