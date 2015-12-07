Hauruk

Гаврук Hauruk

 
37 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Фотограф, ретушер.

Я фотограф и ретушер. Без специального образования (самообразование не в счет). Работаю для фотостоков и для реальных людей. Предпочитаю beauty и fashion. Эксперементирую с food-фото.

Живу в Минске. 

Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
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