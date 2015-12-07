Фотограф, ретушер.
Я фотограф и ретушер. Без специального образования (самообразование не в счет). Работаю для фотостоков и для реальных людей. Предпочитаю beauty и fashion. Эксперементирую с food-фото.
Живу в Минске.
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Портфолио
- Обработка ваших фото159 просмотров
- Ретушь студийного портрета178 просмотров
- Ретушь студийного портрета166 просмотров
- Акварельный портрет161 просмотр
- Коллаж с мультиэкспозицией135 просмотров
- Съемка для дизайнера бижутерии Виктории Скоровой133 просмотра
- Съемка при естественном освещении134 просмотра
- Студийная бьюти съемка184 просмотра
Обработка фотографий
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