Фриланс Транскрибация Свободен для работы

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РЕЗЮМЕ

Харин Валерий Макарович

Претендую на должность: Наборщик текстов на дому

Телефон: +7 (921) 975-65-12

Email: [email protected]

Skype Havama3

Адрес: г. Кировск Ленинградская обл.

Наиболее важные достижения достижения в жизни и карьере:

Средняя школа. Техникум – техник строитель. Советская армия. Институт – инженер механик. В данный момент на пенсии.

Дополнительное образование:

Освоил слепой десятипальцевый метод печати. Скорость печати свыше 160 знаков/мин. Прошел курсы по Транскрибации.

Почему именно я? Много свободного времени.

Компьютерные навыки: Офисные программы, работа в Интернете. Уверенный пользователь.

Жду вашего звонка. +7 (921) 975-65-12

Сразу же готов приступить к работе.