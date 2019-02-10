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РЕЗЮМЕ
Харин Валерий Макарович
Претендую на должность: Наборщик текстов на дому
Телефон: +7 (921) 975-65-12
Email: [email protected]
Skype Havama3
Адрес: г. Кировск Ленинградская обл.
Наиболее важные достижения достижения в жизни и карьере:
Средняя школа. Техникум – техник строитель. Советская армия. Институт – инженер механик. В данный момент на пенсии.
Дополнительное образование:
Освоил слепой десятипальцевый метод печати. Скорость печати свыше 160 знаков/мин. Прошел курсы по Транскрибации.
Почему именно я? Много свободного времени.
Компьютерные навыки: Офисные программы, работа в Интернете. Уверенный пользователь.
Жду вашего звонка. +7 (921) 975-65-12
Сразу же готов приступить к работе.