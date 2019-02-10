Havama

Валерий Харин Havama

 
69 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Фриланс Транскрибация Свободен для работы

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 РЕЗЮМЕ

Харин Валерий Макарович       

Претендую на должность:        Наборщик текстов на дому 

Телефон:           +7 (921) 975-65-12

Email:               [email protected]    

Skype                Havama3

Адрес:               г. Кировск   Ленинградская обл.

Наиболее важные достижения достижения в жизни и карьере:  

Средняя школа. Техникум – техник строитель. Советская армия. Институт – инженер механик. В данный момент на пенсии.

Дополнительное образование:

Освоил слепой десятипальцевый метод печати. Скорость печати свыше 160 знаков/мин. Прошел курсы по Транскрибации. 

Почему именно я?       Много свободного времени.

Компьютерные навыки:           Офисные программы, работа в Интернете.  Уверенный пользователь.          

Жду  вашего звонка.                                  +7 (921) 975-65-12

Сразу же готов приступить к работе.

                                                         