Hazard-asb

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$220
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $40
Есть сайт донор [url=http://colesa.ru/]http://colesa.ru[/url] , там 2 раздела Новости и тесты. Хотелось бы чтоб эти новости и тесты при появлении новых грузились к нам на сайт в битрикс и публиковались. Обязательно в конце указывать источник новостей (в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
битрикс последняя редакция малый бизнес. добавить функцию отбор по количеству, например чтоб была графа остаток не менее .. штук. только с опытомВеб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Есть сайт на битриксе, также есть поставщики с актуальным наличием и ценами[url=https://avtolider1.ru/]https://avtolider1.ru[/url] и [url=http://xn--80aumecw.xn--p1ai/]http://фаркоп.рф[/url] , хотелось бы парсить ассортимент , наличие, свойства и цены и грузить в наш битрикс, с постоянным обновлением цены и наличия также структурой и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Отзывы фрилансеров
$220
10 баллов
4 года назад
Положительная оценка
Ответный отзыв
Успешно