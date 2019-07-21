Hazard-asb

Михаил Hazard-asb

 
35 летРоссия/Асбест
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$220
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
онлайн
$220
10 баллов
4 года назад
Написать 2 парсера и настроить загрузку в битрикс
Положительная оценка
Успешно
Ответный отзыв