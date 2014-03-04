Образование: "Экономика предприятия", "Основы психологии".
Опыт работы копирайтером - 3 года.
Полное портфолио - http://www.free-lance.ru/users/Leonella777/.
Сайт - http://arias.com.ua/
Надеюсь, среди моих услуг вы найдете то, что нужно вам:
Продающие тексты для сайтов и полиграфии – 400 руб./1000 символов.
Продающий текст на главную страницу сайта или страницу «О компании» – 1500 руб. (40 долл., 320 грн.)/1 шт. (до 3000 символов). При комплексном заказе - по стандартным ценам.
Коммерческие предложения и бизнес-письма – 1500 руб. (50 долл., 400 грн.)/1 шт.
Информационные СЕО-тексты для сайтов – 300 руб. (10 долл., 80 грн.)/1000 символов.
Авторские статьи – 400 руб. (13 долл., 100 грн.)/1000 символов.
Пресс-релизы – 400 руб.(10 долл., 80 грн.)/1000 символов.
Сценарии – 900 руб.(30 долл., 240 грн.)/3 варианта.
Слоганы – 2000 руб.(65 долл., 530 грн.)/10 вариантов.
Реализую также комплексные проекты: ведение блога, новостной ленты, разработка контент-структуры сайта, написание текстов на основные страницы корпоративного сайта или интернет-магазина.
Пишите, я приложу все усилия, чтобы тексты на Вашем сайте "заговорили" понятным и красивым языком!