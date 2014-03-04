Больше анализа - меньше текста. Точный копирайтинг

Образование: "Экономика предприятия", "Основы психологии".

Опыт работы копирайтером - 3 года.

Полное портфолио - http://www.free-lance.ru/users/Leonella777/.

Сайт - http://arias.com.ua/

Надеюсь, среди моих услуг вы найдете то, что нужно вам:

Продающие тексты для сайтов и полиграфии – 400 руб./1000 символов.

Продающий текст на главную страницу сайта или страницу «О компании» – 1500 руб. (40 долл., 320 грн.)/1 шт. (до 3000 символов). При комплексном заказе - по стандартным ценам.

Коммерческие предложения и бизнес-письма – 1500 руб. (50 долл., 400 грн.)/1 шт.

Информационные СЕО-тексты для сайтов – 300 руб. (10 долл., 80 грн.)/1000 символов.

Авторские статьи – 400 руб. (13 долл., 100 грн.)/1000 символов.

Пресс-релизы – 400 руб.(10 долл., 80 грн.)/1000 символов.

Сценарии – 900 руб.(30 долл., 240 грн.)/3 варианта.

Слоганы – 2000 руб.(65 долл., 530 грн.)/10 вариантов.

Реализую также комплексные проекты: ведение блога, новостной ленты, разработка контент-структуры сайта, написание текстов на основные страницы корпоративного сайта или интернет-магазина.

Пишите, я приложу все усилия, чтобы тексты на Вашем сайте "заговорили" понятным и красивым языком!