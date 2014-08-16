Футбольный аналитик, прогнозы, статьи, ставки с описанием на футбол

Ищу удаленную работу по написанию статей на футбольную тематику, контента для футбольных и беттинговых сайтов, статей с прогнозами на футбол (с описанием, 3000-4000 символов). Есть порядка 50 опубликованных прогнозов.

Специализируюсь на ведущих европейских чемпионатах, включая Россию и еврокубки. Пишу также статьи по ставкам на спорт - теория, практика, математика ставок и т.п.