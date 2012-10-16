HeadHunterzeroft

Здравствуйте! Интересует афиша для шоу! Будет печататься на бумаге 1,5*2 м! В качестве примеров, предоставлю афишы к фильмам, которые нравятся! По возможности, сделать эффектнее, чем в фото в приложении! Примеры: db.tt/XPwezM2t db.tt/KZOcEwfW Все подробности при ...