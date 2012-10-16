HeadHunterzeroft

Павел HeadHunterzeroft

 
34 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Фотосессия на белом фоне (Москва)

    Здравствуйте! Интересует фотосессия в любой недорогой студии на час! Белый фон для последующей обработки всех фотографий! Интересны Ваши расценки! Спасибо.

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн афиши для шоу

    Здравствуйте! Интересует афиша для шоу! Будет печататься на бумаге 1,5*2 м! В качестве примеров, предоставлю афишы к фильмам, которые нравятся! По возможности, сделать эффектнее, чем в фото в приложении! Примеры: db.tt/XPwezM2t db.tt/KZOcEwfW Все подробности при ...

    Дизайн афиши
    Наружная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
vertikal-nik
Роман 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Дизайн афиши для шоу
Виртуозный иллюзионист